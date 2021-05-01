В Тюмени сделал остановку исторический эшелон "Поезд идет на Восток"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трехчасовую остановку сделал в Тюмени исторический эшелон "Поезд идет на восток" 10 мая. Его движение организовала Свердловская железная дорога в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает СвЖД.

В составе ретропоезда, который ведет раритетный паровоз, – вагон аптека-операционная, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, платформы с военной техникой, а также платформа-сцена. Доступ открыт для всех желающих осмотреть экспозицию.

На перроне вокзала состоялся праздничный концерт, на котором молодые железнодорожники станцевали "Вальс Победы". Прозвучали мелодии военных лет в исполнении духового оркестра.

Пассажиры и посетители тюменского вокзала могут сделать памятные снимки на фоне военной фотозоны. На привокзальной площади установлена раритетная двухосная платформа 1941 года. На ней разместились зенитная пулеметная установка М4 образца 1931 года, крупнокалиберный пулемет, миномет БМ образца 1937 года, авиационная бомба.

13 мая поезд будут встречать жители Тобольска. Из Тюменской области поезд отправится в Сургут.