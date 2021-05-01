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Строительство новых школ в Тюмени вышло на финишную прямую

Общество, 08:52 10 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В двух школах на 1200 учебных мест каждая – в районе улиц Зелинского-Менделеева и в районе ЖК Звездный Тюмени – монтируются внутренние инженерные сети, ведутся работы по благоустройству территории. Работы ведутся в рамках национального проекта "Образование".

Всего в Тюменской области продолжается возведение девяти школ – три из них находятся в Тюмени. Остальные школы строятся в Тобольском, Вагайском, Уватском, Ялуторовском и Тюменском районах.

В течение 2021 года предполагается начать строительство еще как минимум трех новых школ, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

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# национальный проект Образование

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