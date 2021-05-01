Продолжается прием заявок на конкурс проектов "Моя идея.Pro"

Фото: мультицентр "Моя территория" Фото: мультицентр "Моя территория"

Продолжается прием заявок на конкурс проектов "Моя идея.Pro". Участники могут получить финансирование на проекты, направленные на решение общественно значимых проблем города или муниципальных образований. Победители получат 250 тыс. рублей.

Как сообщает Moi-portal.ru, в конкурсе могут принять участие молодежные команды и НКО. Минимальное количество участников — 3 человека. Возраст руководителя проекта – от 18 до 35 лет.

На конкурсе будет две номинации: для молодежных инициатив, реализуемых в Тюмени, и для инициатив, реализуемых в муниципальных образованиях.

Среди направлений для проектов: охрана окружающей среды, здоровый образ жизни и спорт, образование и наука и др. Полный перечень направлений и положение о конкурсе можно найти в социальных сетях организатора — мультицентра "Моя территория", или на сайте мояидея72.рф. Там же можно подать заявку на участие.

Прием заявок продлится до 17 мая. После завершения заявочной кампании участники сделают предварительную презентацию своих проектов экспертам конкурса. От них участники получат советы по доработке инициатив перед их финальной защитой. Защита проектов пройдет 22 мая в мультицентре "Моя территория".

Реализовать проекты участники должны не позднее 1 декабря 2021 года.