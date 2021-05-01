Новые снегоболотоходы помогут бороться с пожарами в Тюменской области

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области ВКонтакте

Девять снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 получила Тюменская авиабаза по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Новая техника будет задействована в ликвидации возгораний в Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Юргинском районах, Заводоуковском и Голышмановском городских округах.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, по опыту прошлых лет вездеходная техника позволяет повысить оперативность лесопожарных служб и уменьшить ущерб от лесных пожаров, а также избежать риска перехода огня с лесных территорий на земли населенных пунктов, граничащих с лесом. Снегоболотоходы способны преодолевать практически любые естественные преграды, в том числе водные.

В 2021 году за счет бюджетных средств запланировано заключение 36 контрактов на поставку 64 единиц лесопожарной, лесохозяйственной техники и 1 тыс. 757 единиц оборудования. Основная их часть будет получена в первом полугодии.

В начале апреля были поставлены 16 единиц беспилотных летательных аппаратов, 20 терминалов спутниковой связи, 24 кустореза, 5 сеялок, 110 мачете.