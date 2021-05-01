  • 10 мая 202110.05.2021понедельник
  • USD74,1373
    EUR89,5060
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новые снегоболотоходы помогут бороться с пожарами в Тюменской области

Общество, 12:09 10 мая 2021

департамент лесного комплекса Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области ВКонтакте

Девять снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 получила Тюменская авиабаза по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Новая техника будет задействована в ликвидации возгораний в Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Юргинском районах, Заводоуковском и Голышмановском городских округах.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, по опыту прошлых лет вездеходная техника позволяет повысить оперативность лесопожарных служб и уменьшить ущерб от лесных пожаров, а также избежать риска перехода огня с лесных территорий на земли населенных пунктов, граничащих с лесом. Снегоболотоходы способны преодолевать практически любые естественные преграды, в том числе водные.

В 2021 году за счет бюджетных средств запланировано заключение 36 контрактов на поставку 64 единиц лесопожарной, лесохозяйственной техники и 1 тыс. 757 единиц оборудования. Основная их часть будет получена в первом полугодии.

В начале апреля были поставлены 16 единиц беспилотных летательных аппаратов, 20 терминалов спутниковой связи, 24 кустореза, 5 сеялок, 110 мачете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# департамент лесного комплекса , лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:09 10.05.2021Новые снегоболотоходы помогут бороться с пожарами в Тюменской области
11:20 10.05.2021В Тюмени участники вокального перформанса исполнили "Священную войну"
10:16 10.05.2021В Тюмени сделал остановку исторический эшелон "Поезд идет на Восток"
09:04 10.05.2021Тюменцев приглашают в Заповедную школу РГО