  • 10 мая 202110.05.2021понедельник
  • USD74,1373
    EUR89,5060
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Прокуратура контролирует качество воды в Уватском районе

Общество, 14:15 10 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Качество воды, поставляемой из скважины жителям Демьянского сельского поселения, проверила прокуратура Уватского района. Установлено, что вода не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям цветности, мутности, содержанию аммиака, железу и окисляемости перманганатной, сообщает ведомство.

В отношении должностного лица муниципального предприятия "Демьянское коммунальное предприятие" прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст.6.5 КоАП России "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению". Ему назначен штраф в размере 2 тыс. рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Уватского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# чистая вода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:02 10.05.202117 новых лесных пожаров зафиксировали в регионе
14:15 10.05.2021Прокуратура контролирует качество воды в Уватском районе
13:56 10.05.2021В Тюменской области выздоровели 46 пациентов с COVID-19
13:28 10.05.2021В лесах Тюменской области с 11 мая введен режим ЧС