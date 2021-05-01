Прокуратура контролирует качество воды в Уватском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Качество воды, поставляемой из скважины жителям Демьянского сельского поселения, проверила прокуратура Уватского района. Установлено, что вода не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям цветности, мутности, содержанию аммиака, железу и окисляемости перманганатной, сообщает ведомство.

В отношении должностного лица муниципального предприятия "Демьянское коммунальное предприятие" прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст.6.5 КоАП России "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению". Ему назначен штраф в размере 2 тыс. рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Уватского района.