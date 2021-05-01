335 звонков от тюменцев поступило за неделю на горячие линии Роспотребнадзора
335 звонков поступило на горячие линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области за неделю с 3 по 9 мая. Вопросы, наиболее часто задаваемые гражданами, касались порядка тестирования на Covid-19 по возвращении из-за границы, мер профилактики заболевания, профилактических противоэпидемических мероприятий, сообщает ведомство.
Горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции организована при содействии правительства Тюменской области (8-800-302-26-70) и объединена с Единой горячей линией по вопросам новой коронавирусной инфекции.
Действует горячая линия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (8-904-492-92-30).
За время работы на горячие линии поступило более 138,5 тыс. звонков.
Режим работы горячих линий - ежедневно с 8 до 20 часов.