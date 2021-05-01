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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три соседних региона помогают тушить лесные пожары в Тюменской области

Общество, 09:01 11 мая 2021

ИА "Тюменская линия"

Парашютно-десантные и аварийно-спасательные службы из Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого округов и Свердловской области помогают тушить лесные пожары в Тюменской области.

Как сообщает оперштаб, в лесах региона с 11 мая в связи с пожарами введен режим ЧС. Границы зоны ЧС установлены в лесах за исключением территорий населенных пунктов.

10 мая пожары тушили 1 тыс. 2 человека, было задействовано 228 единиц техники.

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# пожароопасный сезон

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