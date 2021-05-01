Жителям Тюменской области рассказали, как защитить себя от дыма горящих лесов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области рассказали несколько простых, но эффективных правил, которые помогут защитить организм от влияния дыма горящих лесов.

Эксперты советуют минимизировать время пребывания на улице, при сильном задымлении использовать увлажненные пятислойные марлевые маски или приобрести в аптеке защитные маски.

В квартире необходимо увлажнять воздух. Это можно сделать простым способом - намочить полотенце (простынь и пр.) и повесить на дверь, менять каждые 2-4 часа, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений.

Контактные линзы в "дымную" погоду лучше не носить, так как это ухудшит состояние глаз. Стоит исключить дополнительную физическую активность, в эти моменты человеку требуется больше кислорода и отказаться от употребления алкогольной продукции, по возможности исключить курение.

Специалисты рекомендуют пить больше воды. Это может быть щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай. Детям следует давать обычную кипяченую воду, а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания.

По данным на 10 мая управление провело отбор проб атмосферного воздуха в Тюмени. По результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК вредных веществ - продуктов горения, не выявлено.

С 11 мая режим ЧС из-за лесных пожаров введен на всей территории Тюменской области.