  • 11 мая 202111.05.2021вторник
  • USD74,1373
    EUR89,5060
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске на 200 тыс. рублей оштрафовали нарушителей правил благоустройства

Общество, 10:53 11 мая 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 200 тыс. рублей заплатили нарушители правил благоустройства в Тобольске с начала 2021 г., сообщает городская администрация.

Из-за неубранных территорий составлено и рассмотрено 13 материалов. Особое внимание уделяется земляным работам при строительстве, ремонтных и аварийных работах.

Сейчас в Тобольске 65 зимних раскопок, восстановлено только девять из них. До 1 июня должны быть восстановлены все. В 2020 г. за нарушение правил благоустройства к административной ответственности были привлечены девять юрлиц на общую сумму 300 тыс. рублей.

В прошлом году по факту выполнения работ без ограждений было рассмотрено 20 материалов, выписаны штрафы на сумму 986 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , Тобольск , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:53 11.05.2021В Тобольске на 200 тыс. рублей оштрафовали нарушителей правил благоустройства
10:41 11.05.2021Тюмень остается в дыму вторую неделю
10:30 11.05.2021Назван важный фактор для поступления в Тюменское президентское кадетское училище
10:19 11.05.202130-градусная жара придет в Тюмень к концу недели