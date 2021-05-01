В Тобольске на 200 тыс. рублей оштрафовали нарушителей правил благоустройства

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 200 тыс. рублей заплатили нарушители правил благоустройства в Тобольске с начала 2021 г., сообщает городская администрация.

Из-за неубранных территорий составлено и рассмотрено 13 материалов. Особое внимание уделяется земляным работам при строительстве, ремонтных и аварийных работах.

Сейчас в Тобольске 65 зимних раскопок, восстановлено только девять из них. До 1 июня должны быть восстановлены все. В 2020 г. за нарушение правил благоустройства к административной ответственности были привлечены девять юрлиц на общую сумму 300 тыс. рублей.

В прошлом году по факту выполнения работ без ограждений было рассмотрено 20 материалов, выписаны штрафы на сумму 986 тыс. рублей.