В Тюмени опрос о наполнении открытой площадки набережной пройдет до 15 июня

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Тюменцы могут стать соучастниками создания концепции открытой площадки набережной. Для этого горожанам до 15 июня предлагают принять участие в опросе.

Жители Тюмени могут рассказать, зачем они приезжают на набережную, какое время года для них предпочтительней для прогулок, чем они занимаются, находясь на достопримечательности. Высказаться на темы детского, взрослого и спортивного видов досуга, озеленения площадки, передвижения по набережной на транспортных средствах можно, заполнив анкету, по ссылке.

Также попасть на страницу с опросом можно по QR-кодам, которые размещены на набережной.

Сбором мнений занимается команда мультицентра "Контора пароходства". Организатором разработки концепции выступает администрация Тюмени. Проект открытой площадки не включает территорию возле мультицентра.

"Здесь мы гуляем, встречаемся с друзьями, делаем фото на память, привозим родственников, играем с детьми. Хочется сделать набережную не только проходимым местом, куда приезжаешь на часок, а местом, где ты активно проводишь время или, наоборот, прячешься от городской суеты, где учишься новому и находишь друзей, где есть локации для интересного отдыха любой компании", — поделилась руководитель мультицентра Юлия Саначина.

После 15 июня результаты анкетирования передадут администрации города. Ориентировочно в конце лета на открытой встрече архитектурное бюро представит финальную концепцию, посетить событие смогут все желающие.