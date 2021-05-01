В Тюмени закрашивают надписи о продаже наркотиков

портал "Тюмень - наш дом" портал "Тюмень - наш дом"

Надписи на стенах, остановках, в переходах и на заборах представляют опасность для жизни и здоровья населения. Такие надписи, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, могут содержать наименование наркотика, интернет-сайта на английском либо русском языках с указанием ссылки и номера для осуществления заказа наркотика через сеть Интернет.

Департамент обращается к жителям города, ставшими свидетелями такой надписи, с просьбой сообщить на портал "Тюмень – наш дом" в раздел "Нарушение требований к внешнему фасаду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства".

"Такие надписи, - отмечено в сообщении, - не только нарушают внешний вид фасада здания, но и несут опасность жизни и здоровью населения".

В сообщении необходимо указать адрес и место размещения надписи и приложить фотоматериалы. Для отправки сообщения необходимо пройти авторизацию на данном портале.