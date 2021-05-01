В Тюменской области выпустят комикс "Хранители истории"

| Фото: проект «Сибирский капитал» ВКонтакте | Фото: проект «Сибирский капитал» ВКонтакте

На конкурс комиксов "Хранители истории" приглашают творческих жителей региона. Он проходит в рамках Историко-образовательного проекта "Сибирский капитал", сообщают организаторы проекта.

Допускается как индивидуальное участие, так и в составе команды.

Комикс выйдет тиражом 1 тыс. экземпляров. Их передадут в школы, библиотеки, музейные комплексы и досуговые организации Тюменской области.

Для участия необходимо создать авторский рисунок или серию рисунков с текстом (комикс) по теме истории освоения и развития Сибири. Затем заполнить заявку в Google Forms по ссылке. Заявки принимают до 1 июня 2021 года.

Результаты конкурса будут объявлены не позднее 15 июня. Победителей и призеров наградят ценными призами. Все конкурсанты получат сертификат участника.