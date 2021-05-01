В Заводоуковске установят памятник трудовому подвигу авиазавода №499

ТРО партии "Единая Россия" ТРО партии "Единая Россия"

Создание памятника трудовому подвигу авиазавода №499, выпускавшему в годы войны в Заводоуковске десантные планеры, обсудили ветераны и единороссы.

По информации ТРО партии "Единая Россия", на встрече в краеведческом музее Заводоуковска Андрей Артюхов, Юрий Баранчук и Алексей Салмин рассказали об идее реализовать второй этап партийного проекта "Оружие Победы" в виде памятника десантному планеру А-7, выпускавшемуся в Заводоуковске с 1941 по 1945 годы. По мнению участников встречи это предложение заслуживает воплощения в жизнь, так как из 1900 планеров, изготовленных на десяти заводах страны за время войны, 939 были сделаны в Заводоуковске, который в шутку и всерьез называли столицей безмоторной авиации.

В ходе дискуссии собравшиеся предложили создать не просто памятник, а музей, в котором главным экспонатом была бы точная копия планера. Здесь можно было бы рассказывать не только о продукции авиазавода, но и о тружениках, среди которых было много заводоуковцев.

Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова, ветеран Николай Назаренко и представители машиностроительного завода считают, что музей можно было бы расположить рядом с парком машиностроителей. Но данный вопрос, конечно, необходимо решать всем вместе жителям Заводоуковска.

"Исходя из опыта создания памятника торпедному катеру в Тюмени, реализация проекта займет около двух лет при поддержке губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора, фракции "Единая Россия" облдумы, администрации Заводоуковского городского округа, предпринимательского сообщества и всех заинтересованных жителей Заводоуковска", - подвел итог встречи Андрей Артюхов.