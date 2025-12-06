  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
Лучшие юные инспекторы движения приедут в Тюмень на слет

Общество, 14:21 06 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ХХI областной Слет юных инспекторов движения пройдет в детском лагере "Остров детства" в Тюмени с 9 по 11 декабря. В нем примут участие ребята из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Юные инспекторы движения примут участие в мастер-классах, флешмобе #СтаньЗаметным, посвященном популяризации светововзращающих элементов, а также в конкурсной программе, включающей творческие задания, тестирование по ПДД, практические задания по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП людям.

В новом конкурсе "Обращение к родителям" дети будут мотивировать родителей учить детей ПДД, перевозить их в удерживающих устройствах и применять "детский стиль" вождения, особенно аккуратный, при перевозке ребенка в автомобиле.

Отметим, в Тюменской области более шести тыс. юных инспекторов движения, которые объединены в 433 отряда ЮИД.

# Госавтоинспекция Тюменской области , ЮИД

