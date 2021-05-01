Топовые блогеры страны побывают в Омутинской школе

| Фото: Власова Анна, Омутинская школа №1 | Фото: Власова Анна, Омутинская школа №1

Команда школьников Омутинской школы №1 вошла в десятку финалистов проекта "РДШ Хаус". 15 мая учреждение посетят руководитель всероссийской медиашколы РДШ Сергей Исаев и топовые блогеры страны. Они проведут мастер-классы по медиа и снимут профессиональный видеоконтент.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор Российского движения школьников в Омутинской школе №1 Юлия Чемакина, на конкурс ребята прислали два видеоролика. Эти работы и принесли команде победу.

"Один видеоролик мы снимали еще в 2020 году перед медиасменой в "Алых парусах". В нем дети показали и рассказали, что такое Российское движение школьников. Второй клип был создан уже в 2021 году и посвящен "Ночи лидеров", которая ежегодно проходит в нашем районе", - отметила она.

Юлия Чемакина добавила, что пока неизвестно, кто из блогеров посетит Омутинскую школу, но ребята уже с нетерпением ждут встречи. По ее словам, в команде активистов РДШ 28 учеников старших классов. Также созданы группы для учеников средних и младших классов.

"Мы активно участвуем во всех проектах как местного и регионального, так и всероссийского уровней. И эта победа у нас уже не первая. Ранее дети становились победителями конкурса Росмолодежи, и других проектов РДШ. У нас уникальная команда, ребята активные и сами проявляют инициативу", - сказала Юлия Чемакина.

Любовь Голышева