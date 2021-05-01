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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 1703 человека пострадали от укуса клещей за неделю

Общество, 15:08 11 мая 2021

ОКБ №1 ВКонтакте | Фото: ОКБ №1 ВКонтакте

1 тыс. 703 жителя Тюменской области, в том числе 487 детей, пострадали от укуса клещей с 3 по 9 мая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона 3 тыс. 349 жителей юга региона обратились за помощью из-за присасывания клещей. За аналогичный период 2020 г. зарегистрировано 3 тыс. 334 обращений.

Укусы зарегистрированы во всех административных территориях области. Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

На 11 мая исследовано 360 клещей, в девяти обнаружен антиген вируса КЭ (2,5%), в 127 клещах (35,3%) обнаружены боррелии.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

На 11 мая акарицидная обработка проведена на 2475,3 га.

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# клещи

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