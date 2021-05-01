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В Тобольске дадут мастер-классы по переработке пластика

Общество, 18:51 11 мая 2021

workshop-recycle.ru | Фото: workshop-recycle.ru

Мастер-классы по переработке вторичного пластика запланированы на базе мастерской ресайклинга в детском технопарке "Кванториум" Тобольска на 12 и 13 мая, сообщают организаторы.

Зарегистрироваться можно сайте проекта. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Эксперты лаборатории креативных исследований "Zerowaste.lab" в доступной и интерактивной форме покажут, что даже маленький вклад одного человека имеет огромное значение в большой борьбе с загрязнением природы.

Участники мастер-классов совершат путешествие в мир переработки – от пластиковой крышечки до нового полезного изделия. Жители Тобольска научатся отличать сырье, которое можно использовать повторно, от остальных отходов, узнают больше о пластике и смогут самостоятельно определять его типы.

Каждый участник познакомится с настоящим промышленным измельчителем и самостоятельно изготовит новое изделие из вторичных полимеров.

Проект реализует фонд "Успех" при поддержке нефтехимической компании ПАО "СИБУР Холдинг" и администрации Тобольска.

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# мусоропереработка , ПАО «СИБУР Холдинг» , пластик , экология

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