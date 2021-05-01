Выставку работ художника Остапа Шруба откроют в Тюмени

| Остап Шруб, "Бессмертный полк". Фото информационно-библиотечного центра для молодежи | Остап Шруб, "Бессмертный полк". Фото информационно-библиотечного центра для молодежи

Выставка "Остап Шруб. Художник и солдат. Искусство при свете совести. Живопись. Графика. Документы" откроется в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51) в Тюмени 14 мая в 17 часов, сообщает ЦГБС.

Остап Шруб (1924-1999) - заслуженный художник России, живописец, монументалист, график, член Союза художников, автор тематических композиций, портретов, пейзажей, натюрмортов.

На выставке представлено более сорока живописных и графических произведений из собрания семьи художника. Среди них - авторские повторения, эскизы, этюды, рисунки, наброски к монументальным этапным произведениям мастера 1960-1990 годов: "Священные камни Севастополя", "Монумент", триптихам "Факты и аргументы ХХ века", "Весна Самотлора". Эти подготовительные работы дают возможность проследить процесс рождения картины. Основу экспозиции составили пейзажи, натюрморты, портреты, мастерски и темпераментно исполненные художником в разные периоды творчества. Большинство из них будут представлены зрителям впервые.