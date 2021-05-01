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Солнце над Тюменью стало красным из-за смога от лесных пожаров

Общество, 12:56 12 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Из-за смога от лесных пожаров солнце над Тюменью было красным несколько дней. Многие горожане фотографировали явление и делились снимками в социальных сетях.

Происходящее объяснил астроном-любитель Виталий Угренинов. По его словам, лесные пожары привели к выбросу в атмосферу большого количества взвешенных веществ. Смешиваясь с городским смогом, они образовали естественный светофильтр, ослабляющий солнечный свет.

"Если в чистой атмосфере солнце на закате выглядит красно-оранжевым, то дымка ослабляет его свет еще сильнее. Так, солнце приобретает уже малиновый оттенок. Это аналогично наблюдению через затемненное стекло. Ближе к горизонту яркость ослабляется настолько, что можно разглядеть солнечные пятна, когда они есть", – рассказал Виталий Угренинов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова

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# астрономические явления , лесные пожары , пожароопасный сезон

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