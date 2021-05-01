Стипендию имени Куцева начнут получать тюменские студенты и молодые ученые

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

В ТюмГУ учредят стипендию им. Геннадия Куцева. Получить ее смогут лучшие студенты и молодые ученые. Критерии претендентов на получение именной стипендии обсудят на Ученом совете ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Предложение прозвучало на очередном заседании правления Фонда целевого капитала университета. Ректор ТюмГУ Иван Романчук отметил, что Геннадий Куцев возглавлял вуз более 20 лет. Благодаря ему учебное учреждение впервые стало известно в стране и вошло в число лучших классических университетов.

"Стипендия имени Куцева - это и форма поощрения перспективных молодых ученых и студентов, и увековечение памяти уникального руководителя, знаковой для всей системы тюменского образования личности", - сказал он.

Геннадий Куцев - доктор философских наук, профессор, академик Российской академии образования, в разное время занимал должности ректора, президента и научного руководителя Тюменского госуниверситета, стоял у истоков создания эндаумент-фонда ТюмГУ в 2009 году.

Донорами фонда стали представители крупного и среднего бизнеса, руководители госструктур и индустриальных партнеров, успешные выпускники, сотрудники, студенты, ветераны. Средства фонда используются на поддержку научных исследований, выплаты стипендий, улучшение материально-технической базы вуза и другие цели.

Чтобы сделать процедуру пожертвования более удобной и прозрачной, правление фонда решило использовать онлайн-форму на сайте университета. Внести сумму можно будет в один клик. Вносящий пожертвование сможет выбрать, на какие цели будут направлены средства.