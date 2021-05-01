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В Голышманово на Шарохинском фестивале пройдет семейный квест в народных костюмах

Общество, 17:04 12 мая 2021

Шарохинский фестиваль во ВКонтакте | Фото: Шарохинский фестиваль во ВКонтакте

Сельский квест "Семейные игры" пройдет во время Шарохинского фестиваля народного творчества в Голышманово 26 июня. Прием заявок открыт. В состязаниях смогут участвовать примерно 20 семей.

По информации организаторов, к участию в квесте приглашают семьи в составе: родители и двое несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 15 лет. При этом вся семья должна быть в народных костюмах. Венки и пояса - только из собственных натуральных материалов.

Шарохинский фестиваль во ВКонтакте | Фото: Шарохинский фестиваль во ВКонтакте

Заявки принимают до 18 июня на электронную почту golcdt@yandex.ru.

Три семьи одновременно будут проходить этапы квеста: сбор урожая, сенокос, заготовка дров, рукодельники, отдых всей семьей. В каждой тройке определяется один победитель. Семья - победитель и семьи - участники отметят дипломами и денежными сертификатами.

Шарохинский фестиваль во ВКонтакте | Фото: Шарохинский фестиваль во ВКонтакте

Добавим, Шарохинский фестиваль в Голышманово начали проводить с 2015 года. Он посвящен заслуженному артисту РСФСР, ведущему солисту Омского государственного народного хора Леониду Шарохе. Он побывал с гастролями в 47 странах.

В дни фестиваля в поселке встречаются самодеятельные коллективы Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Челябинской, Свердловской, Омской, Курганской, Ивановской областей, Перми, Новосибирска, Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы.

Анжела Лебедева

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# квест , семьи , Шарохинский фестиваль

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