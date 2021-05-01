Купеческий и крестьянский быт тюменцев покажут в холлах отеля Vostok в "Ночь музеев"

| Фото: из сообщества "Отель Vostok" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Отель Vostok" во ВКонтакте

Экскурсии по музейным экспозициям пройдут в рамках всероссийской акции "Ночь музеев" в отеле Vostok в Тюмени 15 мая.

Экскурсии проведет профессиональный историк, хранитель музея, идейный вдохновитель Сергей Егоров. Всего в отеле – шесть экспозиций.

"В центральных холлах на каждом этаже отеля развернуты выставки, посвященные тем или иным направлениям жизни города или региона в целом. Например, на восьмом этаже гостей ждет экспозиция "Тюмень – столица деревень". Здесь мы расскажем о крестьянском быте тюменцев. На седьмом этаже – "Тюмень XX века". Здесь собраны предметы того времени, фотографии 20-х годов, манекены в форме периода Великой Отечественной войны, техника 50 – 80-х годов", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" коммерческий директор отеля Петр Головин.

Также в отеле есть экспозиции, посвященные Тобольску, ремеслам и ранее существовавшим в Тюмени профессиям, купеческому быту. Покажут посетителям и библиотеку для гостей, расположенную на пятом этаже.

Как заверил Петр Головин, в отеле приняты все меры безопасности, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции. Группы посетителей выставок будут небольшими – около 10-15 человек. Желающие посетить экспозиции должны записаться у Сергея Егорова по телефону: 8-929-262-58-27.

Экскурсии бесплатные. Время проведения: 17 часов 30 минут, 19 часов 30 минут, 21 час 30 минут и 23 часа 30 минут. Средняя продолжительность одной экскурсии составит полтора часа. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова