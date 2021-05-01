Тюменский фотокорреспондент Александр Ефремов погиб 21 год назад

архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия" архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский фотокорреспондент Александр Ефремов погиб в Чечне во время служебной командировки 12 мая 2000 года. Автомобиль с журналистом и тремя тюменскими офицерами боевики взорвали радиоуправляемым фугасом в пригородном пос. Кировский.

Вместе с Александром Ефремовым погибли подполковник милиции Людвиг Поперечный и старший лейтенант милиции Панжи Жураев, тяжелое ранение получил майор милиции Сергей Сергеев.

Александр Ефремов посмертно награжден медалью "За Отвагу" и памятным знаком в честь 20-летия Тюменского ОМОНа.

В 2001 году учрежден ежегодный открытый региональный конкурс профессионального мастерства фотожурналистов памяти Александра Ефремова. Он проходит 29 июля, в его день рождения. В нем традиционно участвуют россияне и жители СНГ.

Имя Ефремова увековечено в Доме журналистов среди имен коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Он также навечно зачислен в почетные члены Тюменского авиаспортклуба. В его честь проходят областные соревнования парашютистов. Кстати, Александр Ефремов сделал в свое время более 50 прыжков с парашютом.

В 2016 году в Тобольске открыли памятник "Жизнь за правду" в образе Александра Ефремова. Его создатели - скульпторы Николай Распопов, Александр Скареднов и Роман Кальнин.