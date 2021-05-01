  • 13 мая 202113.05.2021четверг
  • USD74,0400
    EUR89,8475
  • В Тюмени 26..28 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Превышения ПДК вредных веществ в воздухе в Тюменской области нет

Общество, 09:32 13 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

419 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах Тюменской области исследовали специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии в связи с пожароопасной обстановкой. За сутки взяли 49 проб.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, в Тюмени и Ялуторовске по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) вредных веществ не обнаружено.

Также проведен отбор проб атмосферного воздуха в населенных пунктах, где отмечалось задымление - д. Калиновка Березовского сельского поселения Нижнетавдинского района, в с. Верхнесидорово Ярковского района, д. Марай Винзилинского муниципального образования Тюменского района, с. Червишево Тюменского района.

Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле, уточнили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожароопасный сезон , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:08 13.05.2021Судьбы 22 солдат Красной армии установили поисковики в весеннюю экспедицию
09:57 13.05.2021В Тобольском районе 300 подростков смогут поработать в летние каникулы
09:32 13.05.2021Превышения ПДК вредных веществ в воздухе в Тюменской области нет
09:21 13.05.2021В "Ночь музеев" ялуторовчан ждут игры, квесты и мастер-классы