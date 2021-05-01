Превышения ПДК вредных веществ в воздухе в Тюменской области нет

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

419 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах Тюменской области исследовали специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии в связи с пожароопасной обстановкой. За сутки взяли 49 проб.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, в Тюмени и Ялуторовске по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) вредных веществ не обнаружено.

Также проведен отбор проб атмосферного воздуха в населенных пунктах, где отмечалось задымление - д. Калиновка Березовского сельского поселения Нижнетавдинского района, в с. Верхнесидорово Ярковского района, д. Марай Винзилинского муниципального образования Тюменского района, с. Червишево Тюменского района.

Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле, уточнили в ведомстве.