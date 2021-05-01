Жители Тюменской области посчитают соловьев

тюменского отделения Союза охраны птиц России тюменского отделения Союза охраны птиц России

Жители Тюменской области могут присоединиться ко всероссийской эколого-просветительной акции "Соловьиные вечера – 2021", которая пройдет 15-16 мая.

По информации тюменского отделения Союза охраны птиц России, соловей является удобным индикатором оценки состояния городской среды. Эту птицу можно встретить в самых разнообразных местах – поющим в кустарниковых зарослях у окна своего дома, в парке, около водоёма и даже в центре города.

Для участия в акции необходимо загрузить информацию о встречах с поющими соловьями на территории Тюменской области на сайт или оставить сообщение в группе Тюменское отделение Союза охраны птиц России.

Сообщения принимают до 31 мая.

Как считать соловьев: послушать аудиозаписи, как поет соловей, чтобы не ошибиться в его определении; найти место, где поют соловьи; вечером на заходе солнца сосчитать певцов; записать адрес места, где поют соловьи: название района, улицы, номер дома; кратко описать место, где поет соловей: садовый участок, парк, палисадник около дома, берег водоёма, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги и т.п. Внести свои данные на сайт.

Все участники акции по завершении мероприятия получают именное свидетельство и памятный сувенир от тюменского отделения Союза охраны птиц России.