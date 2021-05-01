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В Тобольске осудили преступную группу, торговавшую правами

Происшествия, 12:57 13 мая 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Группу бывших автоинспекторов и сотрудников автошкол, торговавших водительскими правами, осудили в Тобольске, сообщает областной суд.

Два капитана полиции и три сотрудника тобольских автошкол обвинялись в 16 эпизодах получения взяток и подлогов. С 2016 по 2018 годы они за деньги выдавали водительские удостоверения всем желающим — без обучения, сдачи экзаменов и прохождения медкомиссии.

В зависимости от роли каждого из членов этой организованной преступной группы суд назначил разные сроки - от шести до 12 лет лишения свободы.

По аналогичному уголовному делу в Тобольске уже были осуждены бывший начальник отдела ГИБДД, старший инспектор и экс-директор автошколы ВОА. Полицейских обвиняли в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, а директора— в мошенничестве и подделке документов.

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# водительские права , Тобольск

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