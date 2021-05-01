В галерее "Легенды Сибири" пройдет встреча с косторезом и палеоквест

| Фото: галерея "Легенды Сибири" ВКонтакте | Фото: галерея "Легенды Сибири" ВКонтакте

Встреча с мастером-косторезом Сергеем Лугининым, исследователями и "Палеоквест" пройдут в галерее сувениров "Легенды Сибири" в Тюмени 15 мая.

События приурочены ко всероссийской акции "Ночь музеев". Как отмечает руководитель компании "Легенды Сибири" Михаил Михайлов, ранее в галерее не проводили таких масштабных мероприятий. "Не могли присоединится к "Ночи музеев" в 2020 году из-за пандемии. А в 2021 году есть повод – 10-летие компании. У нас нет статуса музея, но большинство посетителей отмечают, что у нас, как в музее", – сказал он.

Встреча с заслуженным художником РФ, мастером-косторезом Сергеем Лугининым начнется в 19 часов. Экспозиция его работ в галерее является одной из самых больших. Сергей Лугинин расскажет о процессе создания работ, о своих любимых персонажах.

В 20 часов посетителям предложат вернуться во времени на 50 миллионов лет назад. Специалист по морской фауне Владимир Ордовский расскажет об экспонатах, найденных на территории Тюменской области. "Это окаменевшие отпечатки обитателей Западно-Сибирского моря, которое плескалось на территории нашей равнины миллионы лет тому назад. В нашей коллекции есть не только двустворчатые моллюски весом по 15 килограммов, но и редчайшие окаменевшие останки первобытных морских рыб и даже крабов", – рассказали в галерее.

В 21 час экскурсии в прошлое продолжит исследователь, руководитель клуба "ЭкоТур – 72" Павел Ситников. Он расскажет о мамонтах, носорогах, бизонах и других животных. Отметим, в галерее можно увидеть необычные и редкие экспонаты: череп первобытного сайгака, шерстистого носорога, рог оленя. "В музейную ночь мы планируем показать и нашу новую экспозицию – самый маленький и самый большой бивень мамонта, найденные на юге Тюменской области. Таких экземпляров в одном месте еще не было представлено", – добавил Михаил Михайлов.

Также гостей ждет "Палеоквест", в ходе которого они смогут выиграть фрагмент бивня мамонта или частичку морского дна Западно-Сибирского моря. Достаточно ответить на несколько вопросов.

Отметим, в галерее продолжает работу выставка "Культура и быт сибирских татар и бухарцев в древней Тюмени". Здесь представлены старинные украшения, национальные наряды и предметы.

Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова