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В Тюмени алкоголь будет под запретом в день последнего звонка и в День города

Общество, 18:10 13 мая 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В день последнего звонка – 17 мая, в День молодежи – 26 июня и в День города – 31 июля в Тюмени запретят продажу алкоголя. Об этом сообщает департамент потребительского рынка.

В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Как отмечают в департаменте, запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли и организациях, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания.

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# запрет продажи алкоголя

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