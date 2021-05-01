  • 13 мая 202113.05.2021четверг
  • USD74,0400
    EUR89,8475
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Фильм о купце Андрее Текутьеве покажут тюменцам в Литературно-краеведческом центре

Общество, 17:37 13 мая 2021

с сайта Централизованной городской библиотечной системы | Фото: с сайта Централизованной городской библиотечной системы

Показ документального фильма "Тайны Текутьева" пройдет в Литературно-краеведческом центре в Тюмени 14 мая в 17 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В 2020 году в подвальном помещении реставрируемой Спасской церкви обнаружили неизвестное захоронение. Местные краеведы предположили, что оно принадлежит тюменскому купцу, бывшему городскому голове, меценату, почетному гражданину города Тюмени – Андрею Текутьеву.

"За тем, как разворачивались события, от момента обнаружения останков до реконструкции черепа в Институте этнологии и антропологии Российской академии наук, следил тюменский журналист Дмитрий Чашков. По заключению специалистов, человек, похороненный в приделе Спасской церкви, действительно Андрей Иванович Текутьев", – рассказали организаторы показа.

На встрече в Литературно-краеведческом центре автор Дмитрий Чашков и режиссер Нэлли Тоболкина расскажут о том, как создавался фильм, открывающий новые факты о легендарном тюменце.

Телефон для справок и записи на встречу: 46-45-79. Посетители должны иметь при себе санитарно-гигиенические маски. Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# история , кино , показы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:46 13.05.2021Тюменские пенсионеры получат постоянную скидку на связь
18:21 13.05.2021В Тюменской области работает пять классов по изучению казахского языка
18:10 13.05.2021В Тюмени алкоголь будет под запретом в день последнего звонка и в День города
17:59 13.05.202114 мая - события дня