Фильм о купце Андрее Текутьеве покажут тюменцам в Литературно-краеведческом центре

| Фото: с сайта Централизованной городской библиотечной системы | Фото: с сайта Централизованной городской библиотечной системы

Показ документального фильма "Тайны Текутьева" пройдет в Литературно-краеведческом центре в Тюмени 14 мая в 17 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В 2020 году в подвальном помещении реставрируемой Спасской церкви обнаружили неизвестное захоронение. Местные краеведы предположили, что оно принадлежит тюменскому купцу, бывшему городскому голове, меценату, почетному гражданину города Тюмени – Андрею Текутьеву.

"За тем, как разворачивались события, от момента обнаружения останков до реконструкции черепа в Институте этнологии и антропологии Российской академии наук, следил тюменский журналист Дмитрий Чашков. По заключению специалистов, человек, похороненный в приделе Спасской церкви, действительно Андрей Иванович Текутьев", – рассказали организаторы показа.

На встрече в Литературно-краеведческом центре автор Дмитрий Чашков и режиссер Нэлли Тоболкина расскажут о том, как создавался фильм, открывающий новые факты о легендарном тюменце.

Телефон для справок и записи на встречу: 46-45-79. Посетители должны иметь при себе санитарно-гигиенические маски. Возрастное ограничение: 12+.