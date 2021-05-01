Открыта запись в лагерь летнего пребывания дворца "Пионер"

| Фото: ДИ "Пионер" | Фото: ДИ "Пионер"

Три смены летнего лагеря проведет ДИ "Пионер", сообщает учреждение.

Первая смена "Приключения в городе Добровиль" стартует 7 июня, затем будет еще "Приключения в городе Успеха" (с 21 июня) и "Приключения в городе Побед" (с 5 июля).

Будут действовать несколько образовательных модулей: "Юный журналист", "Юный блогер", "Зооуголок", "Будущий вожатый", "Бункер автора", "Волшебный лес", "Антреприза", "Гранд Макет".

Программы смен представляют собой продукт слияния интерактивной и развивающей форм работы. Развивающая часть программы направлена на раскрытие и развитие уже заложенного потенциала, а параллельно идущая интерактивная часть направлена на применение творческих способностей детей.

На сменах каждый ребенок сможет попробовать свои силы в новых социальных ролях, приобретет новые умения, разовьет кругозор и получит навыки адаптации в социуме. Помимо этого, сможет реализовать свои способности в разных видах деятельности: творческой, познавательной, спортивной, социальной, коммуникативной.

Педагогический состав — это студенты и выпускники педагогических вузов и Областной школы подготовки вожатых, педагоги дополнительного образования и узкие специалисты по тематикам смен.

| Фото: ДИ "Пионер" | Фото: ДИ "Пионер"

"Основная наша задача состоит в том, чтобы дать детям полноценный и интересный отдых с соблюдением всех мер по коронавирусной инфекции. В этом году мы планируем провести 3 смены, каждая из которых будет отличаться сюжетом, концепцией и образовательной программой. Мы постарались создать что-то новое и предполагаем, что заявок на смены будет гораздо больше, чем в прошлом году. Наша команда вожатых и педагогов с нетерпением ждет начала летних каникул, чтобы подарить детям незабываемое лето", — поделилась педагог-организатор Дворца "Пионер" Анна Акиньшина.

Больше узнать о тематике каждой смены, найти ответы на самые распространенные вопросы и подать заявку можно на сайте http://pioner-tmn.tilda.ws.