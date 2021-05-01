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Тюменские ученые обсудят проблемы Арктики с коллегами из шести стран

Общество, 09:35 17 мая 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ученые из ТюмГУ присоединятся к международной онлайн-конференции "Глобальная история Арктики: трансграничные сети, альтернативные пространства и переключение масштабов", которая пройдет 20-21 мая на платформе Zoom, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В форуме примут участие 29 специалистов по глобальной истории и антропологии Арктики из России, Австрии, Ирландии, Норвегии, США, Швеции и Эстонии. В программу конференции включены четыре тематических сессии. На них обсудят антропологию, этничность Арктики, практики ее глобализации и освоения. Завершит форум междисциплинарная дискуссия в формате круглого стола.

Форум организовали лаборатория исторической географии и регионалистики Тюменского госуниверситета в сотрудничестве с центром исторических исследований национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Санкт-Петербурга.

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# Арктика , ТюмГУ , ученые

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