Лучшие идеи участников медиашколы покажут в "Конторе пароходства" и театральном центре

| Фото: Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Лучшие проекты участников медиашколы "Фиджитал" тюменцы смогут увидеть в мультицентре "Контора пароходства" и театральном центре "Космос" летом. В течение весны авторы защищали свои идеи перед местными и федеральными экспертами, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Творческие арт-мастерские пройдут с 15 мая по 30 июня. Среди идей, которые прошли отбор, - выставка про осознание смерти, проект о волновой природе языка, терапевтичный перформанс в кабинете стоматолога, который поможет избавиться от нерешенных проблем, и инсталляция со сказками, сгенерированными нейросетью.

"По итогам отбора в проекте оказались участники не только из Тюмени, но и из Москвы, Симферополя, Санкт-Петербурга, Казани, Владимира, Кемерово, а также города Хайфа в Израиле. Они объединились в сильные команды, нашли единомышленников, чтобы создать уникальные проекты в Тюмени", — рассказала руководитель медиашколы Анастасия Малахова.