Форум "Пикник" соберет на Ямале молодых деятелей культуры и искусства

| Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Первый образовательный форум молодых деятелей культуры и искусства "Пикник" пройдет в Ноябрьске с 4 по 6 июня. В течение трех дней участники получат знания в направлениях "Дизайн", "Современный театр", "Современное музыкальное искусство", "Современная и эстрадная хореографии", сообщают организаторы.

Тематические направления станут экспериментальной площадкой для дизайнеров, аранжировщиков. Театралы будут работать с импровизацией, пантомимой, пластикой. Для танцоров, помимо образовательных программ по направлениям: contemporarydance, hip-hop, breakdance, dancehall, будет организован танцевальный баттл.

Приглашены 16 экспертов из разных регионов страны. В их числе представители сферы культуры и искусства. В мероприятии примут участие 90 северян в возрасте от 18 лет из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Для желающих пройдут образовательные мастер-классы от приглашенных экспертов, спектакль с участием театра "МирЛиц".

Форум предполагает образовательную и фестивальную программы, а также грантовый конкурс проектов в сфере культуры и искусства. Четыре лучшие проектные работы получат грантовую поддержку в размере 100 тыс. рублей.