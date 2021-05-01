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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишимском районе в разы усилят интенсивность авиапатрулирования лесов

Общество, 13:23 14 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наиболее неблагоприятный прогноз по вероятности возникновения природных пожаров, по данным на 14 мая, наблюдается в Ишимской зоне Тюменской области. Там установлен 5 класс пожарной опасности, сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

Установившаяся жара, порывистый ветер и долгое отсутствие осадков вынуждают предпринимать дополнительные меры, чтобы минимизировать угрозу возникновения новых природных пожаров.

"В этих условиях у нас усилено авиапатрулирование. При V классе пожарной опасности мы проводим трехкратный облет территорий по установленным маршрутам. При этом авиация фиксирует новые очаги возгорания, координирует и корректирует деятельность наземных сил и средств, задействованных на тушении пожаров, по рации предавая необходимую информацию, включая облет территорий и направление движения огня", - рассказал Леонид Остроумов.

В целом на территории области помимо собственных лесных пожарных, в локализации и ликвидации пожаров задействованы резервы из парашютно-десантной пожарной службы ХМАО, ЯНАО, Свердловской области и 300 сотрудников ФБУ "Авиалесоохрана" из разных регионов дислокации.

Татьяна Тихонова

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# Ишимский район , Леонид Остроумов , пожароопасный сезон , ЧС

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