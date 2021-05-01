Тюменские байкеры восстановят навыки вождения на бесплатном занятии

| Фото: Harley-Davidson Тюмень | Фото: Harley-Davidson Тюмень

Учебно-тренировочный день по маневрированию на тяжелых мотоциклах состоится в Тюмени, на площадке автошколы "Учебный комбинат" (старый Тобольский тракт, 8 км, ст. 1), 15 мая. Занятие бесплатное.

В 10 часов все желающие байкеры соберутся в салоне Harley-Davidson (Республики, 246 В) и организованной колонной отправятся на место тренинга.

"Инициатива поступила от ответственных владельцев мотоциклов. Сейчас опасный период – необходимо восстановить навыки вождения после зимы. Мы объединились с автошколой и организацией "Мотоджимхана-Тюмень", чтобы ребята потренировались, а дороги у нас стали безопаснее", - сообщила маркетолог Harley-Davidson в Тюмени Алена Калашникова.

Она отметила, что в Тюмени около 100 владельцев "харлеев" и около 2 тыс. байкеров, в принципе.

После продолжительного внесезона садиться за руль мотоцикла нужно предельно внимательно, считают организаторы обучения. Опытные инструкторы "Мотоджимхана Тюмень" на практике напомнят единомышленникам о том, как правильно ездить на байках: на медленной и быстрой скоростях (есть разница), как входить в повороты, как должно работать тело при управлении мотоциклом.

"В отличие от автомобиля, любое движение тела влияет на управление мотоциклом. Невозможно просто сесть и поехать, нужно уметь правильно работать, в том числе, взглядом, правильно удерживать байк ногами, руки стараться не сжимать, они должны быть расслабленными, соблюдать баланс, на малых скоростях его удерживать труднее, научиться наклонять мотоцикл не боясь этого, понимать в какой ситуации каким тормозом пользоваться, помнить какой из них главный", - подчеркнул организатор "Мотоджимхана в Тюмени" Илья Булатов.

Он добавил, что опытные инструкторы его объединения проводят также бесплатные занятия практически каждую субботу на полигоне ДОСААФ в Метелево с 14 до 18 часов. Объявления о занятиях публикуются в группе организации во ВКонтакте и в аккаунте в Инстаграм. Приезжают ответственные мотоциклисты даже из соседних регионов. Это те водители, кому небезразлична ситуация на дорогах, безопасность жизней и здоровья окружающих.

"Те, кто посещают такие мероприятия, повышают свой уровень управления мотокциклом, который требует большого умения, головы на плечах, отсутствия агрессии, соблюдения ПДД, скоростного режима. Желание погонять без навыков может привести к тяжелым последствиям. Мы стремимся, в первую очередь, направлять на грамотное вождение" - сказал Илья Булатов.

Участники мастер-классов проходят инструктаж по технике безопасности. Если желающих много, их делят на подгруппы. По очереди все катаются по треку с непересекающейся траекторией в одном направлении, затем его меняют на противоположное.

Цель мотоджимхана - быть безопасными участниками дорожного движения в качестве мотоциклистов.

Евгения Тенегина