ЗапСибНефтехим готовит бюджетную альтернативу стальным трубам

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ЗапСибНефтехим запустил производство нового вида полиэтилена ПЭ-100, который в обозримой перспективе может стать бюджетной альтернативой стальным трубам.

Главные преимущества нового продукта, сообщает пресс-служба компании СИБУР, — это стойкость к воздействию окружающей среды и прочность при термической обработке. В исходный полимер добавляют технический углерод, а также комплекс присадок, препятствующих разрушению материала. Благодаря современной технологии модификации углерода, старение полимера замедляется, и расчетный срок службы полиэтиленовых трубопроводов увеличивается до 50 лет.

Использовать новый вид сырья планируется в секторе жилищно-коммунального хозяйства — здесь полимерные трубы экономят до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализации. Также применять продукт можно и в других отраслях, например, нефтегазовой.

В будущем полиэтилен ПЭ-100 станет бюджетной альтернативой стальным трубам, которые в отличие от полиэтиленовых аналогов менее стойкие в эксплуатации, дорогие в обслуживании и производстве.