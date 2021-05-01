Тюменцам, чьи дети были замечены ночью на улицах, грозят штрафы

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области, чьи дети были замечены на улицах, грозят штрафы. В 2021 году в регионе к ответственности привлекли 18 родителей и законных представителей несовершеннолетних, которых неоднократно видели в общественных местах ночью.

"В 2021 году на территории региона выявлено более 120 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. 18 родителей и законных представителей, допустивших неоднократные факты нахождения детей в ночное время в общественных местах, привлечены к административной ответственности", – сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анна Петрова.

Согласно статье 17.1 регионального закона "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в Тюменской области", подростки, которым не исполнилось 16 лет, не должны находится на улицах, в парках, в магазинах и на объектах общественного питания, где продают алкоголь, в ночное время без сопровождения родителей, законных представителей или тех, кто осуществляют мероприятия с участием детей.

"Ночным с 1 апреля по 31 октября считается время с 23 часов до 6 часов. С 1 ноября по 31 марта – с 22 до 6 часов. За нарушение запретов предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа, размер которого варьируется от тысячи до 100 тысяч рублей. Родители, законные представители несовершеннолетних также могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей", – добавила Анна Петрова.

Инна Пахомова