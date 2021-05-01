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В Голышманово стартовали дорожно -строительные работы

Общество, 17:52 16 мая 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Голышманово благоустроят прилегающую территорию у краеведческого музея и построят дороги в пяти переулках, общая протяженность которых почти полтора километра. Работники местного участка ДРСУ-4 одновременно приступили к исполнению двух муниципальных контрактов.

По смете предусмотрена укладка железо-бетонных плит, водопропускных плит и обустройство съездов к каждому двору. Ещё в двух переулках дорожники начнут работать как только поступят строительные материалы.

Также работники ДРСУ-4 капитально ремонтируют дорогу областного значения Голышманово-Шулындино. Обновят более 7 километров повреждённого дорожного покрытия. На эти цели выделено 130 миллионов рублей из регионального бюджета, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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