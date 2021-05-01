Фестиваль креативных индустрий состоится в Тюмени

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль креативных индустрий состоится в тюменском ЦУМе с 21 по 23 мая. Мероприятие пройдет под патронажем Торгово-промышленной и Общественной палат Тюменской области.

"Задача фестиваля - формирование самоидентичности местных креативных индустрий. На площадках вниманием будут охвачены такие направления как мода, новые медиа, дизайн, искусство, народные промыслы, разработка игр, туризм. Наша задача за три фестивальных дня организовать центр притяжения креативных индустрий и по возможности, создать условия для появления "новых героев" и "историй успеха", активно продвигать их как перед тюменским предпринимательским сообществом, так и перед посетителями торгового центра. В частности, в рамках проекта Visit Tyumen будут представлены новые предложения от наших туроператоров", - уточнила член Общественной палаты Тюменской области, заслуженный работник торговли Наталья Осинцева.

Фестиваль пройдет с 21 по 23 мая в тюменском ЦУМе.

"У нас много креативных людей в различных сферах. Чтобы им было легче и ярче о себе заявить, мы и придумали такой фестиваль. Убеждена, что талантам надо помогать. Поэтому снова мы ждём в гости мастеров из Дома ремёсел, наших дизайнеров одежды и художников. Фестиваль поможет стимулировать спрос на товары и услуги, которые создаются в тюменском регионе, и о которых возможно не так хорошо известно", - заявила генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.