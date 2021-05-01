Президент поддержал инициативу "Единой России": программа кешбэка на отдых детей начинает работать

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Ростуризм подготовил документы, необходимые для старта программы кешбэка на летний отдых детей в лагерях и на базах отдыха. Ранее с этой инициативной партия "Единая Россия" обратилась к президенту Владимиру Путину.

"Единая Россия" находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе", - заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от партии "Единая Россия" Ольга Окунева.

Напомним, 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путевок в летние лагеря оздоровления и отдыха. "Единая Россия" выступила с такой инициативой в марте, пишет интернет-газета "Ридус" со ссылкой н kp.ru.

Кроме того, Владимир Путин предложил продлить действие программы взрослого туристического кешбэка на туры по России в размере 20% от стоимости путевки, а позже включил его в список поручений по итогам послания.