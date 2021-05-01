В Тюмени улицу Самарцева перекроют с 17 мая до 10 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улицу Самарцева в Тюмени перекроют с 17 мая по 10 сентября в связи с ремонтными работами.

По информации "Тюменьгортранса", Самарцева закроют для движения от пересечения с ул. Демьяна Бедного до пересечения с ул. Шахтеров с 17 мая по 5 июля, а с 5 июля по 10 сентября на участке от пересечения с ул. Демьяна Бедного до дома № 67 по ул. Самарцева. Маршрут № 85 будет следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановках по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.