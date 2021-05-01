В Тюмени открыли выставку работ художника и солдата Остапа Шруба
Выставку "Остап Шруб. Художник и солдат. Искусство при свете совести. Живопись. Графика. Документы" открыли в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки 14 мая.
На ней представлено более 40 живописных и графических произведений из собрания семьи художника. Среди них - авторские повторения, эскизы, этюды, рисунки, наброски к монументальным этапным произведениям мастера 1960-1990 г.: "Священные камни Севастополя", "Монумент", триптихам "Факты и аргументы ХХ века", "Весна Самотлора".
Остап Шруб (1924-1999) - заслуженный художник России, живописец, монументалист, график, член Союза художников с 1965 г., автор тематических композиций, портретов, пейзажей, натюрмортов.