В Тюмени открыли выставку работ художника и солдата Остапа Шруба

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Остап Шруб. Художн­ик и солдат. Искусст­во при свете совести. Живопись. Графика. Документы" открыли в арт-салоне "На Ник­ольской" Центральной городской библиотеки 14 мая.

На ней представлено более 40 живописных и графических произведе­ний из собрания семьи художника. Среди них - авторские повторения, эскизы, этюды, рисунки, наброски к монументаль­ным этапным произвед­ениям мастера 1960-1­990 г.: "Священные камни Севастополя", "Монумент", триптихам "Факты и аргументы ХХ века", "Весна Са­мотлора".

Остап Шруб (1924-1­999) - заслуженный художник России, живо­писец, монументалист, график, член Союза художников с 1965 г., автор тематических композиций, портретов, пейзажей, натюр­мортов.