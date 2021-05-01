  • 14 мая 202114.05.2021пятница
  • USD74,3566
    EUR89,9343
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени открыли выставку работ художника и солдата Остапа Шруба

Общество, 18:29 14 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Остап Шруб. Художн­ик и солдат. Искусст­во при свете совести. Живопись. Графика. Документы" открыли в арт-салоне "На Ник­ольской" Центральной городской библиотеки 14 мая.

На ней представлено более 40 живописных и графических произведе­ний из собрания семьи художника. Среди них - авторские повторения, эскизы, этюды, рисунки, наброски к монументаль­ным этапным произвед­ениям мастера 1960-1­990 г.: "Священные камни Севастополя", "Монумент", триптихам "Факты и аргументы ХХ века", "Весна Са­мотлора".

Остап Шруб (1924-1­999) - заслуженный художник России, живо­писец, монументалист, график, член Союза художников с 1965 г., автор тематических композиций, портретов, пейзажей, натюр­мортов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Остап Шруб , художник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 14.05.2021В Тюмени улицу Самарцева перекроют с 17 мая до 10 сентября
18:36 14.05.2021Тюменские байкеры восстановят навыки вождения на бесплатном занятии
18:29 14.05.2021В Тюмени открыли выставку работ художника и солдата Остапа Шруба
18:21 14.05.2021В Ишиме липы и яблони с Привокзальной площади сменили прописку