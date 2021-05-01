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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Руслан Кухарук лично следит за ликвидацией пожара в районе озера Андреевское

Общество, 20:42 15 мая 2021

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюмени под председательством главы города Руслана Кухарука состоялось в районе военного городка (ул. Ратная). Он расположен в районе озера Андреевского, где сегодня возник крупный лесной пожар.

В этом районе - 39 домов, в которых проживают жители Восточного округа.

"Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы потушить лесной пожар. Задействована вся необходимая техника, в том числе и два вертолета. Специалистами проводится координация всех служб. В военном городке находятся сотрудники всех профильных департаментов администрации города. Вместе с полицией они проводят поквартирный обход жителей", - сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

На данный момент огонь далеко от жилых домов и угрозы его распространения нет. На территории микрорайона дежурят четыре автобуса, которые при необходимости готовы перевезти людей в городские гостиницы.

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# пожароопасный сезон , Руслан Кухарук

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