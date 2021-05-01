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Единая информационная платформа управления данными заработает в России до конца года

Общество, 15:43 16 мая 2021

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Единая информационная платформа управления данными появится в России. Соответствующее положение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Платформа должна заработать до конца 2021 года. Предполагается, что она будет объединять сведения из множества государственных систем, реестров и баз, в частности Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.

Сейчас эти данные рассредоточены по разным базам, которые обновляются недостаточно быстро, доступ к ним регулируется отдельными соглашениями, для них нет общих правил. Поэтому запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг жителям России.

Система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность и актуальность. Оператором новой платформы станет Минцифры.

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# Минцифры , Михаил Мишустин , реестр

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