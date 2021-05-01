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В микрорайонах Тобольска появятся новые парковки

Общество, 16:39 16 мая 2021

администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Новые парковки обустроят в Тобольске в 2021 году, сообщает городская администрация.

Они появятся в 8 микрорайоне возле дома №16, в 10 микрорайоне в районе домов №86 и №20, а также у станции скорой медицинской помощи.

В микрорайоне Дом отдыха около Ермакова поля отремонтируют разворот с устройством остановочного комплекса и парковки. Планируется обновить или построить новые тротуары в границах улиц Северных (с первой по пятую) и Кондинской.

Полноценная проезжая полоса появится на пересечении улиц Полонского и Ремезова. А в Ершовке отсыпят щебнем 1 км дорожного полотна.

Также будет выполнен ремонт улицы Юбилейной от Мельникова до проспекта Менделеева с устройством дополнительной правой поворотной полосы в сторону Дзираева.

Большая часть работ будет произведена до конца лета. Ремонт дороги с устройством тротуара по ул. Кондинская, 1-5 Северная завершат до 15 октября.

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# парковки , ремонт дорог , Тобольск

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