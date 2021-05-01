В микрорайонах Тобольска появятся новые парковки
Новые парковки обустроят в Тобольске в 2021 году, сообщает городская администрация.
Они появятся в 8 микрорайоне возле дома №16, в 10 микрорайоне в районе домов №86 и №20, а также у станции скорой медицинской помощи.
В микрорайоне Дом отдыха около Ермакова поля отремонтируют разворот с устройством остановочного комплекса и парковки. Планируется обновить или построить новые тротуары в границах улиц Северных (с первой по пятую) и Кондинской.
Полноценная проезжая полоса появится на пересечении улиц Полонского и Ремезова. А в Ершовке отсыпят щебнем 1 км дорожного полотна.
Также будет выполнен ремонт улицы Юбилейной от Мельникова до проспекта Менделеева с устройством дополнительной правой поворотной полосы в сторону Дзираева.
Большая часть работ будет произведена до конца лета. Ремонт дороги с устройством тротуара по ул. Кондинская, 1-5 Северная завершат до 15 октября.