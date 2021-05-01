В Тюмени состоялся премьерный показ фильма "Право выбора"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Закрытый премьерный показ художественного фильма режиссера и продюсера Елены Пискаревой "Право выбора" состоялся во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 16 мая.

"Право выбора" - первый в России основанный на реальных событиях художественный фильм, в котором с разных сторон и точек зрения, показаны проблема абортов и необходимость повышения рождаемости.

"Фильм непростой, тяжелый. Он требует от зрителя внутренней работы и выхода из зоны комфорта. Давайте будем задавать себе вопросы и делать сложный выбор. Особенно это касается молодежи", - обратилась к зрителям мать четверых детей Елена Пискарева.

Исполнительница главной роли Валентина Ляпина рассказала, что после прочтения сценария была в шоке. "Мы, молодежь, абсолютно ничего не знаем на эту тему. У нас в школе нет такого предмета, как половое воспитание. Нам ничего не рассказывают о последствиях абортов. Но я считаю, что мы, как минимум, должны знать об этом, чтобы принимать решения", - уверена молодая актриса.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Фильм собрал полный зал. Премьерный показ был организован Общественной палатой Тюменской области совместно с региональной общественной организацией центр защиты материнства "Покров" при поддержке депутата Тюменской областной думы Алексея Салмина.

"Этот фильм - не только о проблеме абортов, но и о выборе между жизнью и смертью, добром и злом, темным и светлым. Речь идет о поддержке наших традиционных ценностей, о преодолении трудностей на пути к семейному счастью. Все это очень важно для тех молодых людей, которые намерены создать семью", - отметил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

По мнению депутата Тюменской областной думы Алексея Салмина, демографические проблемы для России сегодня гораздо важнее экономических.

"Демография, низкая рождаемость - проблема номер один. И для экономического развития, и для эффективного обеспечения безопасности страны нам в первую очередь нужны рабочие руки и человеческий интеллект. Поэтому нужно показывать нашей молодежи традиционные идеалы. Иначе мы рискуем потерять свое Отечество", - убежден народный избранник.

В фильме "Право выбора" основной акцент сделан на проблеме абортов, но на самом деле на ситуацию в сфере демографии нужно смотреть гораздо шире, считает заместитель председателя регионального координационного совета национальных объединений Есенгалий Ибраев.

"Необходимо всеми силами противостоять сформировавшемуся у части нашего общества эгоистическому, узко-потребительскому отношению к жизни и людям. Надо объяснять, что слабовольно следуя за своим сиюминутным копеечным интересом, можно в итоге просто сломать себе жизнь. Если нам удастся переломить эту негативную тенденцию в общественном сознании, то и конкретная проблема абортов станет гораздо менее острой", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко