20 тюменцев примут участие в Детском культурном форуме в Москве

| Фото: фестиваль любительских коллективов Тюменской области ВКонтакте | Фото: фестиваль любительских коллективов Тюменской области ВКонтакте

20 музыкантов, журналистов, работников музеев и участников реестра талантливой молодежи Тюменской области войдут в состав делегации на Детский культурный форум. Событие впервые пройдет в Москве на ВДНХ с 25 по 29 августа, сообщает региональный департамент культуры.

Программа форума включает пленарные дискуссии, сессии, круглые столы, показательные выступления, мастер-классы с участием деятелей культуры. Флагманский портал "Культура.РФ" будет транслировать активности форума.

По информации организаторов, в России создадут детский экспертный совет форума, куда пригласят молодых деятелей искусства, победителей различных конкурсов.

Форум пройдет в рамках реализации нацпроекта "Культура".