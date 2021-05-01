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20 тюменцев примут участие в Детском культурном форуме в Москве

Общество, 10:19 18 мая 2021

фестиваль любительских коллективов Тюменской области ВКонтакте | Фото: фестиваль любительских коллективов Тюменской области ВКонтакте

20 музыкантов, журналистов, работников музеев и участников реестра талантливой молодежи Тюменской области войдут в состав делегации на Детский культурный форум. Событие впервые пройдет в Москве на ВДНХ с 25 по 29 августа, сообщает региональный департамент культуры.

Программа форума включает пленарные дискуссии, сессии, круглые столы, показательные выступления, мастер-классы с участием деятелей культуры. Флагманский портал "Культура.РФ" будет транслировать активности форума.

По информации организаторов, в России создадут детский экспертный совет форума, куда пригласят молодых деятелей искусства, победителей различных конкурсов.

Форум пройдет в рамках реализации нацпроекта "Культура".

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# культура , национальный проект Культура , форум

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