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Тюменским семьям помогут в обработке помещений и дворов от насекомых

Общество, 09:02 22 мая 2021

Роспотпребнадзор по Тюменской области | Фото: Роспотпребнадзор по Тюменской области

Благотворительную акцию "Чистый дом" проведет региональный центр "Семья" в Тюмени. Она стартует 26 мая и продлится две недели.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор проекта "Творить добро – просто!" Евгений Шавлак, будет проводиться обработка территории частных домов от клещей, а также квартир от клопов и тараканов.

"В настоящее время мы формируем списки тех, кто нуждаются в такой услуге. Как правило, это семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Иногда насекомые бегут от соседей, а у семьи нет возможности вызвать профессиональную службу дезинсекции. Поэтому мы такую помощь оказываем", - рассказал он.

В настоящее время одна из частных компаний Тюмени заявила о готовности помочь семьям. Присоединиться к акции может любая служба профессиональной обработки помещений.

Евгений Шавлак добавил, что, как правило, такие мероприятия по уничтожению насекомых проводятся в два этапа. А семьям дается гарантия от одной до шести месяцев, на услугу.

Любовь Голышева

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# акция , клещи , насекомые , региональный центр Семья

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