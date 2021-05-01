Школьники из Тюмени реализуют проект в поддержку бездомных животных

| Фото: из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Проект помощи бездомным животным, разработанный активистами школы №30 в Тюмени, стал победителей всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы". На его реализацию ребята и педагоги учреждения получили грант в размере 182 тыс. рублей.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" педагог-организатор школы №30 Анжелика Нуриахметова, проект стартует в сентябре. За лето школьники вместе с педагогами планируют провести подготовительные мероприятия.

"Мы планируем подключить не только школьников, но и их родителей. Для сбора корма животным в школе будут установлены специальные короба. Кроме того, ребята своими руками изготовят когтеточки, игрушки, лежанки и другие необходимые питомцам вещи", - рассказала она.

Мастер-классы будут организованы совместно с информационно-библиотечным центром Тюмени. А добровольцы школьного отряда "Мы вместе" научат всех желающих делать игрушки и аксессуары для питомцев на мастер-классах в режиме онлайн. Младшие школьники изготовят также сувенирную продукцию с символикой проекта.

По словам Анжелики Нуриахметовой, итогом проекта станет благотворительные ярмарка, где будет представлена сувенирная продукция. Приобрести ее можно будет не за деньги, а за корм животным. А в конце октября состоится благотворительный концерт, где школьники покажут творческие номера.

"Мы сотрудничаем с фондом "Потеряшки" и приютом для кошек "Рыжий кот". Поэтому собранные корм и игрушки передадим туда", - добавила педагог.

Напомним, всероссийский конкурс для школьных добровольческих отрядов "Добро не уходит на каникулы" проходил с 1 по 25 апреля. Его участниками стали действующие добровольческие отряды общеобразовательных учреждений России. На рассмотрении у экспертов было более 400 проектов по четырем номинациям. Авторами-победителями, которые получат грантовую поддержку, стали 128 добровольческих отрядов.

Любовь Голышева