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Четыре детских площадки установили в трех районах Тюменской области

Общество, 17:18 17 мая 2021

ishimpravda.ru | Фото: ishimpravda.ru

Открытие детских площадок прошло в селах Лариха Ишимского района, Окунево Бердюжского района, а в Пушколобово и Шевырино Абатского района – состоится до конца мая.

Площадки детям из сельских поселений подарил агрохолдинга "Юбилейный" к своему 45-летнему юбилею. На этих территориях расположены хозрасчетные подразделения предприятия.

ishimpravda.ru | Фото: ishimpravda.ru

"Почти четверть века назад наше предприятие начало свою работу на землях Ларихинского сельского поселения. И с тех пор чувствуем социальную ответственность, заботимся о людях и их семьях. Надеемся, что многие из тех ребят, кто сегодня катаются на горке, повзрослев, придут к нам на работу", - подчеркнул президент "Юбилейного" Николай Мамонтов.

В Ларихинском сельском поселении установили два современных сертифицированных игровых комплекса с рукоходами, горками, канатами и лабиринтом. Они разнообразят летний отдых 194 детей из Ларихи, деревень Рогозина и Воронина.

Инна Кондрашкина

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# Абатский район , агрохолдинг Юбилейный , игровые площадки , Ишимский район

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